Малоподвижный образ жизни является главной угрозой для женского сердца

Недостаток физических нагрузок и сидячий, малоподвижный образ жизни — главные причины роста сердечно-сосудистых заболеваний у представительниц прекрасного пола.
Об этом сообщает научное издание Medical News Today.
К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Так, указывают исследователи, более половины женщин с недугами сердечно-сосудистой системы пренебрегали спортом и физическими упражнениями.
Подавляющее большинство случае развития заболеваний сердца можно было бы предотвратить, регулярно выполняя несложные физические упражнения, заявляют ученые.
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