Австралийские ученые выяснили, что вороны могут влиять на настроение сородичей

У самых обыкновенных ворон обнаружили способность к эмпатии — решения птиц зависят от того, в каком состоянии находится сородич, находящийся рядом.
Об этом сообщает научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
К такому любопытному выводу пришли ученые из Австралии.
Примечательно, что "заразным" оказалось только негативное состояние воронов.
Чтобы выяснить, есть ли у воронов способность к эмпатии, ученые отобрали пять птиц. Одной из ворон специалисты показывали два угощения — то, к которому она питает слабость, и то, к которому она совершенно равнодушна.
После ученые отбирали у ворона одно из угощений в зависимости от условий эксперимента. Затем они отдавали птице оставшееся лакомство и наблюдали за ее реакцией.
При виде желанного угощения, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences, вороны гораздо активнее двигали головой и телом, а также дольше времени проводили подле лакомства.
В это время за подопытным вороном наблюдала другая птица. Она, по задумке ученых, должна была определить, вкусное или же невкусное угощение можно найти в одной из двух коробок.
Во время эксперимента коробочек было три. Какое угощение внутри, ворон не знал. Ученые оценили частоту стуков клювом по средней неизвестной коробочке до и после того, как вороны увидели реакцию первой птицы.
Выяснилось, что когда вороны наблюдают за негативной эмоциональной реакцией сородича, их отношение к неизвестной коробочке также становится более негативным. При наблюдении же за позитивной реакцией ворона никаких изменений в поведении птицы относительно неизвестной коробочки не наблюдалось.
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