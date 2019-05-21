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83% россиян считают, что стране необходимо развивать собственное авиапроизводство

Наука print

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к развитию отечественного авиастроения.


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Выяснилось, что подавляющее большинство граждан РФ — 83% — считают необходимым развивать свое собственное производство даже в том случае, если это потребует больших денежных затрат.

Лишь 12% опрошенных, сообщает ВЦИОМ, считают, что России стоит покупать самолеты у иностранных производителей, а не тратить средства на развитие собственного производства.

Большинство респондентов — 78% — считают, "в России умеют делать качественные самолеты". Противоположной точки зрения, указывают социологи, придерживаются лишь 14% опрошенных.

Треть опрошенных — 33% считают, что собственное авиапроизводство необходимо развивать из-за того, что отечественные воздушные суда надежнее и безопаснее. Чуть меньше — 32% — считают, что авиапроизводство нужно развивать, так как это создает новые рабочие места. 17% заявили, что это якобы дает России независимость, 12% посчитали, что благодаря развитию авиапроизводства будет развиваться и российская экономика, а 9% считают, что это станет толчком для развития данной отрасли в целом.

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