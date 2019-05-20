Генсек ООН предупредил о риске отравления Тихого океана радиоактивными отходами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске отравления вод Тихого океана радиоактивными отходами, образовавшимися после ядерных испытания США в 1946-1958 годах.



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"У меня недавно была встреча с президентом Маршалловых Островов, она серьезно обеспокоена тем, что существует риск утечки отходов радиоактивных веществ, которые там захоронены", - цитирует его Agence France-Presse.

По словам генсека ООН, речь идет о захоронении радиоактивных отходов под бетонным куполом на острове Рунит. Американские военные сбросили туда зараженную почву и радиоактивный пепел с других островов. Все эти отходы были залиты бетоном толщиной всего 45 сантиметров.

В бетоне уже образовались трещины, которые под влиянием циклонов будут только увеличиваться. Полное разрушение купола приведет к утечке радиоактивных отходов в океан.

"Мы все знаем, что Тихий океан стал местом проведения разрушительных ядерных испытаний. Последствия этого были очень драматичны в том, что касается здоровья людей и отравления океанских вод", - подчеркнул Гутерриш.