Искусственный интеллект научился отличать обычного покупателя от вора

Японские разработчики создали систему видеонаблюдения для магазинов с применением технологии искусственного интеллекта. Систему научили отличать воров от обычных покупателей.



Почему искусственный интеллект и робототехнику ждут сложные времена?

В качестве обучающих материалов разработчики использовали множество пособий по определению злоумышленника исходя из его действий. Также систему научили организации безопасности в торговых точках. Система учитывает движение рук и глаз покупателя, анализирует отделы, которые он посещает, а также время, затраченное на выбор товаров.

Если система выявила потенциального грабителя - она посылает сигнал кассиру, который может проверить факт воровства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в российских супермаркетах воруют товары не только покупатели, а еще кассиры и охранники.

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