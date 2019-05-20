Сервисы Google продолжат работу на существующих смарфонах Huawei

Приложения и сервисы Google продолжат свою работу у владельцев нынешних смартфонов Huawei. В будущем китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android от Google.
Как сообщает агентство Reuters, следующие версии смартфонов Huawei лишатся доступа ко многим сервисам Google, а также к приложениям Gmail и YouTube.
"Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к коммерческим приложениям и сервисам от Google", - поясняют в американской корпорации.
Представители Google сейчас выясняют последствия решения американских властей. Других подробностей агентство не приводит.
Напомним, корпорация Google приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как она была внесена в черный список правительства США за "деятельность, противоречащую национальной безопасности страны".
Министерство торговли Соединенных Штатов рассматривает возможность сокращения ограничений в отношении Huawei, чтобы "предотвратить прерывание существующих сетевых операций и оборудования".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное иностранными фирмами, угрожающими национальной безопасности.
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