Сервисы Google продолжат работу на существующих смарфонах Huawei

Приложения и сервисы Google продолжат свою работу у владельцев нынешних смартфонов Huawei. В будущем китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android от Google.



Трамп запретит закупки оборудования Huawei И ZTE / Новости от 27.12.2018 17:53

Как сообщает агентство Reuters, следующие версии смартфонов Huawei лишатся доступа ко многим сервисам Google, а также к приложениям Gmail и YouTube.

"Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к коммерческим приложениям и сервисам от Google", - поясняют в американской корпорации.

Представители Google сейчас выясняют последствия решения американских властей. Других подробностей агентство не приводит.

Напомним, корпорация Google приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как она была внесена в черный список правительства США за "деятельность, противоречащую национальной безопасности страны".

Министерство торговли Соединенных Штатов рассматривает возможность сокращения ограничений в отношении Huawei, чтобы "предотвратить прерывание существующих сетевых операций и оборудования".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное иностранными фирмами, угрожающими национальной безопасности.

Читайте также: Трамп заподозрил Google в помощи Китаю