Как Pokémon Go: Minecraft теперь тоже дополняет реальность

Популярная во всем мире компьютерная игра Minecraft получит дополнение под названием Minecraft Earth.
Новая игра будет основываться на идее виртуальной, или, как ее еще называют, дополненной реальности. То есть играть в Minecraft Earth нужно будет при помощи камеры своего смартфона.
Напомним, что одной из самых знаменитых игр подобного толка стала игра Pokémon Go, вышедшая в 2016-м году.
Сообщается, что Minecraft Earth будет похожа на Pokémon Go — обе игры будут требовать определения местоположения пользователя. Геймер, как и в основной, компьютерной версии Minecraft, сможет строить сооружения, собирать ресурсы и сражаться с врагами.
Происходить, однако, все это будет в реальности. Во всяком случае, почти, обещают разработчики — камера смартфона, на который будет установлена Minecraft Earth, в зависимости от местоположения игрока услужливо выведет на экран "дополненную" реальность.
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