Как Pokémon Go: Minecraft теперь тоже дополняет реальность

Популярная во всем мире компьютерная игра Minecraft получит дополнение под названием Minecraft Earth.



Pokemon Go: как монстров ловят в Москве

Новая игра будет основываться на идее виртуальной, или, как ее еще называют, дополненной реальности. То есть играть в Minecraft Earth нужно будет при помощи камеры своего смартфона.

Напомним, что одной из самых знаменитых игр подобного толка стала игра Pokémon Go, вышедшая в 2016-м году.

Сообщается, что Minecraft Earth будет похожа на Pokémon Go — обе игры будут требовать определения местоположения пользователя. Геймер, как и в основной, компьютерной версии Minecraft, сможет строить сооружения, собирать ресурсы и сражаться с врагами.

Происходить, однако, все это будет в реальности. Во всяком случае, почти, обещают разработчики — камера смартфона, на который будет установлена Minecraft Earth, в зависимости от местоположения игрока услужливо выведет на экран "дополненную" реальность.