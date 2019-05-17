Предательства в "Игре престолов" подтолкнули ученых к изучению поведения человека

Математики и социологи из США выяснили, почему персонажи популярного фэнтезийного телесериала "Игра престолов" часто предают друг друга.



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О результатах их исследования сообщает журнал JPSP.

Так, указала Сы-Чи Хуан из Стэндфордского университета, герои "Игры престолов" при приближении к решению общей цели зачастую рассредоточиваются и стараются выяснить, что отделяет их от союзников.

Учитывая, что реальной конкуренции между ними нет, такое поведение неразумно, подытожила ученый.

Сы-Чи Хан обращает также внимание на поведение людей, участвовавших в коллективной программе похудания под названием Weight Watchers. Так, указывает она, чем ближе участники эксперименты были к цели, тем меньше они сопереживали прочим "коллегам", а то и вовсе прееставали ходить на общие встречи.

Подобные "предательства" заинтересовали ученых из Стэндфордского университета, и они решили провести свое собственное расследование. Для этого они пригласили несколько сотен студентов поучаствовать в коллективной игре.

В рамках игры студенты коллективно или же индивидуально собирали слова из букв, выводимых на экране. Ученые дали им возможность выбирать слова для их партнеров по команде.

Ученые организовали игру таким образом, что участники могли одновременно преследовать свои личные и коллективные интересы, а также имели возможность мешать работе своей команды, понижая рейтинг своих партнеров.

Примечательно, что в большинстве случаев предательство партнера по команде никак не помогало победить, а просто замедляло прогресс остальных игроков.

Почти всегда, делятся результатами исследования специалисты, те студенты, что выбивались в лидеры игры, мешали свои союзникам догнать себя. Те же участники эксперимента, что имели малое количество очков, ничем подобным не занимались.

Подобная особенность человеческого общественного поведения, считают ученые, прекрасно объясняет не только логику поступков персонажей "Игры престолов", но и демонстрирует, каким именно образом и почему развивалась наша цивилизация.