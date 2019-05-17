Компания из Тайваня презентовала дисплей с полноэкранным оптическим датчиком

Тайваньская компания по производству гаджетов презентовала смартфон, что считывает отпечаток пальца владельца в любом углу экрана.
Компания AU Optronics представила прототип дисплея с полноэкранным оптическим датчиком. Дисплей, продемонстрировали специалисты, распознает палец владельца в любой точке касания.
По словам экспертов, такой подход избавляет пользователя от необходимости держать в уме то, где находится датчик. Достаточно лишь, хвастаются они, приложить палец к экрану в любом удобном для пользователя месте.
В AU Optronics отмечают, что скорость считывания отпечатка займет меньше секунды.
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