В Китае презентовали технологию показа фильмов слепым

В Пекине, столице Китайской народной республики, представили технологии показа фильмов слепым.
Презентация новой технологии прошла в рамках Диалога азиатских медиа.
Амбициозный проект носит название "Кинотеатр света" и представляет собой превращение визуальной продукции в аудио. Технология показа фильмов слепым имеет живые голоса и подсказки в визуализации.
На данный момент китайские специалисты адаптировали уже больше сотни фильмов для слепых. Аудио-фильмы выкладываются на официальный сайт телевизионной сети Пекина.
Смотреть адаптированное кино можно совершенно бесплатно.
Фото: Пекин.
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