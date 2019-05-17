В Китае презентовали технологию показа фильмов слепым

В Пекине, столице Китайской народной республики, представили технологии показа фильмов слепым.



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Презентация новой технологии прошла в рамках Диалога азиатских медиа.

Амбициозный проект носит название "Кинотеатр света" и представляет собой превращение визуальной продукции в аудио. Технология показа фильмов слепым имеет живые голоса и подсказки в визуализации.

На данный момент китайские специалисты адаптировали уже больше сотни фильмов для слепых. Аудио-фильмы выкладываются на официальный сайт телевизионной сети Пекина.

Смотреть адаптированное кино можно совершенно бесплатно.

Фото: Пекин.