Физики из МГУ опровергли утверждения о "мощнейшей" магнитной буре

Специалисты Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобелицына МГУ опровергли сообщения о "мощнейшей" магнитной буре, которая наблюдалась в России 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба университета.



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"Кто именно решил, что данное возмущение является самым крупным за полтора-два года, и как оно в итоге превратилось в мощнейшую бурю в заголовках новостей - остается загадкой", - отмечают в МГУ.

По словам физиков, зафиксированная буря третьего уровня не стала рекордным событием. Наиболее мощные бури пятого уровня мощности встречаются крайне редко - раз в 10-12 лет.

Напомним, 14 мая ряд СМИ со ссылкой на один из столичных академических институтов сообщили о "мощнейшей" магнитной буре и посоветовали метеочувствительным быть осторожными.

"Ученые МГУ рекомендуют осторожно относиться не только к своему здоровью во время геомагнитных возмущений, но и к "горячим" новостям, даже при наличии ссылок на авторитетные источники", - порекомендовала пресс-служба вуза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в середине сентября 2017 года два дня подряд бушевала на Земле самая мощная за последние 20 лет магнитная буря. Причина этого явления - серия вспышек на Солнца.

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