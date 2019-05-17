Межпланетная станция сблизилась с астероидом на рекордно минимальное расстояние

Американская межпланетная станция New Horizons передала результаты предварительного анализа снимков астероида Ultima Thule.
Об этом сообщает научный портал Space. com.
Средство массовой информации отмечает, что межпланетная станция сблизилась с астероидом на рекордное минимальное расстояние в 3540 километров в январе текущего года.
Ultima Thule, или, как его еще называют, 2014MU69, находится в 6,5 миллиардах километров от планеты Земля, напоминает Space. com.
Благодаря снимкам, сделанным New Horizons, выяснилось, что астероид имеет диаметр в 35 км и выглядит как две сплющенные сферы, соединенные между собой краями. Предполагается, что столь необычную форму он приобрел в результате столкновения двух небесных тел.
Поверхность астероида, сообщает научное издание, имеет ярко выраженный красноватый оттенок. Специалисты считают, что это может быть свидетельством присутствия на нем толинов — органических молекул, образовавшихся под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца.
Следы точно таких же веществ астрономы обнаруживали ранее и на Плутоне.
Примечательно, что на данный момент New Horizons обработал лишь 25 % от общего объема информации, собранной в результате рекордного сближения с Ultima Thule. Все остальные данные будут переданы на планету Земля лишь к середине следующего года.
Фото: 3DNews.
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