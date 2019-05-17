Межпланетная станция сблизилась с астероидом на рекордно минимальное расстояние

Американская межпланетная станция New Horizons передала результаты предварительного анализа снимков астероида Ultima Thule.



Гигантский астероид летит к Земле / Новости от 29.09.2018 23:31

Об этом сообщает научный портал Space. com.

Средство массовой информации отмечает, что межпланетная станция сблизилась с астероидом на рекордное минимальное расстояние в 3540 километров в январе текущего года.

Ultima Thule, или, как его еще называют, 2014MU69, находится в 6,5 миллиардах километров от планеты Земля, напоминает Space. com.

Благодаря снимкам, сделанным New Horizons, выяснилось, что астероид имеет диаметр в 35 км и выглядит как две сплющенные сферы, соединенные между собой краями. Предполагается, что столь необычную форму он приобрел в результате столкновения двух небесных тел.

Поверхность астероида, сообщает научное издание, имеет ярко выраженный красноватый оттенок. Специалисты считают, что это может быть свидетельством присутствия на нем толинов — органических молекул, образовавшихся под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца.

Следы точно таких же веществ астрономы обнаруживали ранее и на Плутоне.

Примечательно, что на данный момент New Horizons обработал лишь 25 % от общего объема информации, собранной в результате рекордного сближения с Ultima Thule. Все остальные данные будут переданы на планету Земля лишь к середине следующего года.

Фото: 3DNews.