На Земле началась мощнейшая за полтора-два года магнитная буря

На планете Земля началась крупнейшая за последние несколько лет магнитная буря.



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Об этом РИА рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

По словам специалиста, магнитной бури подобной мощности Земля не видела последние полтора-два года.

Так, заявил Сергей Богачев, нынешняя магнитная буря считается бурей третьего уровня. Всего же, указал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, существует пять уровней градации силы магнитных бурь.

Однако, объяснил Богачев, эта буря не является событием из ряда вон выходящим. Магнитный бури последнего, пятого, уровня, случаются довольно часто — раз в 10-20 лет.

По словам ученого, магнитная буря вызвана активностью Солнца. Природные явления подобного толка, отметил Сергей Богачев, влекут за собой не только полярные сияния, но и, например, помехи в радиосвязи.

Магнитная буря началась сегодня, 14 мая, рано утром. Предполагается, что продлится она вплоть до сегодняшнего вечера. В данный момент магнитная буря достигла своего максимума.

Сергей Богачев также посоветовал метеочувствительным людям быть осторожными и внимательно отслеживать свое самочувствие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что воздух планеты Земля был загрязнен еще в Древнем Риме.

Фото: flickr.com.

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