На дне самой глубокой впадины Мирового океана нашли обертки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково обнаружил на дне глубочайшей впадины Мирового океана - бездны Челленджера - пластиковый мусор и обертки от конфет.



Пугающая находка: океан погибает от миллионов тонн мусора / Новости от 15.09.2018 14:14

Как сообщает телеканал CNN, исследователь осуществил первое в мире одиночное погружение на рекордную глубину - почти 11 тысяч метров, однако и там он нашел следы загрязнения океана.

Напомним, за период с 28 апреля по 5 мая Весково совершил четыре погружения в бездну Челленджера, а затем еще одно погружение в бездну Сирены. Во время погружений он управлял своим глубоководным аппаратом в одиночку.

"Этот подводный аппарат и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентный новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные погружения в глубочайшие места под водой. Мы открыли путь, позволяющий изучать любое место в океане в любое время", - сказал исследователь.