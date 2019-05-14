На дне самой глубокой впадины Мирового океана нашли обертки от конфет

Американский исследователь Виктор Весково обнаружил на дне глубочайшей впадины Мирового океана - бездны Челленджера - пластиковый мусор и обертки от конфет.
Как сообщает телеканал CNN, исследователь осуществил первое в мире одиночное погружение на рекордную глубину - почти 11 тысяч метров, однако и там он нашел следы загрязнения океана.
Напомним, за период с 28 апреля по 5 мая Весково совершил четыре погружения в бездну Челленджера, а затем еще одно погружение в бездну Сирены. Во время погружений он управлял своим глубоководным аппаратом в одиночку.
"Этот подводный аппарат и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентный новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные погружения в глубочайшие места под водой. Мы открыли путь, позволяющий изучать любое место в океане в любое время", - сказал исследователь.
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