Ученые выяснили, что бодрит не только кофе, но и мысли о нем

Не секрет, что кофе оказывает бодрящий эффект. Но выяснилось, что бодрит не только он сам, но и даже мысли о нем.



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К столь любопытному выводу пришла интернациональная команда ученых из Канады и Австралии.

Научные изыскания исследователей транслирует издание Consciousness and Cognition.

Так, сообщают ученые, бодрящий эффект напитка из жареных и перемолотых зерен кофейного дерева столь ярок, что человеческий мозг тесно ассоциирует его с повышением внимания и концентрации.

Бодрящий эффект, указывают они, оказывает не только запах кофе, но и даже мысли о нем.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые предложили добровольцам придумать слоганы для вымышленной компании Arisokraft. Согласно выдуманной легенде, эта компания занимается продажами чая и кофе. В то время, как участники эксперимента размышляли над слоганами для несуществующей фирмы, ученые мерили их пульс. После "мозгового штурма" дотошные эксперты также попросили добровольцев написать на листке бумаги о своих планах на ближайшее будущее.

Результаты исследования продемонстрировали, что жители Канады, Соединенных Штатов Америки и Австралии ярче реагируют на размышления о кофе. Их сердцебиение во время эксперимента усилилось, а свои мысли они выражали более четко и точно.

Жители же Японии, Кореи и Китая, привыкшие к употреблению чая, а не кофе, продемонстрировали намного менее сдержанную реакцию на свои воспоминания о последнем, сообщает Consciousness and Cognition.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что шесть чашек кофе в день безвредны.

Фото: pixabay.com.

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