Позволяющая следить за пользователями уязвимость была обнаружена в WhatsApp

Представители WhatsApp заявили о том, что группа злоумышленников обнаружила уязвимость мессенджера и смогла установить программное обеспечение для слежки за пользователями.
Как уточняет телеканал BBC, ошибка в функции звонка позволяла тому, кто звонит, установить на смартфон вызываемого абонента "шпионское" ПО вне зависимости от того, ответил ли абонент и сохранилась ли в памяти информация о звонке.
В компании Facebook заявили, что всем пользователям мессенджера необходимо скачать обновление, в котором данная уязвимость была исправлена. WhatsApp доложил об атаке Минюсту США, правозащитным организациям и компаниям, которые специализируются на кибербезопасности.
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