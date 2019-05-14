Позволяющая следить за пользователями уязвимость была обнаружена в WhatsApp

Представители WhatsApp заявили о том, что группа злоумышленников обнаружила уязвимость мессенджера и смогла установить программное обеспечение для слежки за пользователями.



Мессенджеры могут стать платными из-за новых правил идентификации пользователей / Новости от 06.11.2018 17:48

Как уточняет телеканал BBC, ошибка в функции звонка позволяла тому, кто звонит, установить на смартфон вызываемого абонента "шпионское" ПО вне зависимости от того, ответил ли абонент и сохранилась ли в памяти информация о звонке.

В компании Facebook заявили, что всем пользователям мессенджера необходимо скачать обновление, в котором данная уязвимость была исправлена. WhatsApp доложил об атаке Минюсту США, правозащитным организациям и компаниям, которые специализируются на кибербезопасности.