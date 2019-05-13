Экс-министр обороны возглавил Объединенную авиастроительную корпорацию

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков стал руководителем совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации. Это связывают с тем, что недавно правительство России собралось инвестировать 2,22 миллиарда рублей ОАК для обслуживания самолетов Ил-114-300.



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Сердюков при содействии правительства планирует ввести в эксплуатацию более 8,5 тыс. кв. м производственных площадей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России начнет работу Объединенная авиастроительная корпорация. Задача нового холдинга - в условиях острой конкуренции на мировом авиарынке сосредоточить в одном месте все активы российского самолетостроения, как военного, так и гражданского. В ОАК войдут такие ведущие авиастроительные фирмы и КБ как "Иркут", "МиГ", "Сухой", "Ильюшин", "Туполев".

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