В СМИ просочилась информация о новых iPhone

Компания Apple готовится представить в текущем году три обновленные модели iPhone XS, XS Max и XR. Специалисты планируют сделать корпуса смартфонов более толстыми, примерно на полмиллиметра.
Обновленная версия iPhone XR получит вторую камеру и возможность съемки с оптическим зумом. Новые версии XS и XS Max получат тройную ультраширокоугольную камеру, способную вести съемку "больших сцен".
Также iPhone планируют оснастить системой зарядки беспроводных наушников AirPods. Аналогичная система уже реализована в флагманских моделях смартфонов Samsung. Источники утверждают, что тайванский производитель TSMC начал производство процессоров А13 для новых смартфонов iPhone.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала подробную инструкцию как отличить оригинальный iPhone от китайской подделки.
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