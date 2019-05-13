В РФ приступили к созданию пилотируемого космического корабля нового поколения

В Российской Федерации приступили к созданию первого космического корабля "Федерация".



«Роскосмос» назвал причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» / Новости от 12.10.2018 11:06

Об этом РИА сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Так, согласно предоставленной информации, специалисты начали производство алюминиевого корпуса космического корабля.

Примечательно, что официального подтверждения начатого строительства "Федерации" в "Роскосмосе" не дали.

Напомним, что "Федерация" представляет собой многоразовый пилотируемый космический корабль нового поколения. Аппарат должен прийти на смену кораблям серии "Союз". Предполагается, что выходить на орбиту "Федерация" будет с помощью ракеты-носителя "Иртыш".

Специалисты предполагают, что первый запуск "Федерации" состоится во второй половине 2020-ых.