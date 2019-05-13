В РФ приступили к созданию пилотируемого космического корабля нового поколения

В Российской Федерации приступили к созданию первого космического корабля "Федерация".
Об этом РИА сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Так, согласно предоставленной информации, специалисты начали производство алюминиевого корпуса космического корабля.
Примечательно, что официального подтверждения начатого строительства "Федерации" в "Роскосмосе" не дали.
Напомним, что "Федерация" представляет собой многоразовый пилотируемый космический корабль нового поколения. Аппарат должен прийти на смену кораблям серии "Союз". Предполагается, что выходить на орбиту "Федерация" будет с помощью ракеты-носителя "Иртыш".
Специалисты предполагают, что первый запуск "Федерации" состоится во второй половине 2020-ых.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны. Украине пора готовить гробы...
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Внешняя политика Литвы будет зависеть не столько от нового президента, сколько от итогов выборов в парламент и Европарламент, считает публицист Дмитрий Линтер.