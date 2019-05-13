Атмосфера планеты Земля была загрязнена и в Древнем Риме

Французские ученые сняли пробы самых глубоких слоев ледника Коль-дю-Дом массива Монблан на западе Альп и пришли к любопытным выводам.
Об этом сообщает научное издание Geophysical Research Letters.
Ледник, пишут авторы материала, образовался несколько тысяч лет назад. Благодаря взятым французскими учеными пробам удалось изучить состав атмосферы в разные эпохи древней истории.
Так, заявляют ученые, самые нижние слои ледника сохранили в себе состояние атмосферы во времена Древнего Рима. Выяснилось, что и тогда воздух планеты Земля был достаточно загрязнен.
Лед, транслирует научные изыскания французских ученых Geophysical Research Letters, сохранил в себе свидетельства резкого накопления частиц свинца и олова в это время.
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