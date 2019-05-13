Конкуренция на работе побуждает коллег к злорадству и насмешкам

Высокий уровень конкуренции на рабочих местах значительно повышает уровень злорадства по поводу чужих проблем и неурядиц.
К такому выводу пришла интернациональная команда ученых из Швейцарии, Китая и Сингапура.
Обнаруженный феномен, отмечают исследователи, в психологии называется "шаденфройде".
Так, сообщают ученые, при высоком уровне конкуренции и повышенных нагрузках злорадство против коллег проявляется гораздо чаще, чем в обществе принято считать. Необходимо, указывают эксперты, пресекать подобные явления. Иначе, объясняют они, плохое обращение станет в коллективе нормой.
Следить за атмосферой в рабочем коллективе, считают ученые, должны руководители. Они обязаны развивать среди подчиненных чувство единой команды и культивировать совместные взгляды и подходы к труду.
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