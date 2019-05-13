Обламывать ветки сирени не полезно, а вредно

Многие считают, что обламывать ветки сирени полезно. Мнение это, однако, является ошибочным.



Сирень в феврале: петербургским ботаникам удалось...

Об этом РИА заявил главный садовник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

Травмировать дерево, заявил специалист, всегда неправильно.

Что же касается сирени, то после цветения ее необходимо лишь обрезать завязавшиеся семена. Это, отметил Антон Дубенюк, станет заделом для более пышного цветения на следующий год.

"Это нужная работа, а все остальное - лукавство", — резюмировал Дубенюк.