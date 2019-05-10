На МКС доставили аппарат, преобразующий углекислый газ в пищу и воздух

На Международную космическую станцию доставили биореактор, который поможет создать там замкнутую систему жизнеобеспечения.
В данный момент аппарат проходит на МКС ряд испытаний.
Биореактор прибыл на Международную космическую станцию на грузовом корабле Cargo Dragon.
Предполагается, что, используя одноклеточные водоросли Chlorella vulgaris, аппарат сможет преобразовывать выдыхаемый космонавтами углекислый газ в кислород и съедобную биомассу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия направила в NASA замечание по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции.
Фото: Роскосмос.
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