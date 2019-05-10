Россия требует от NASA объяснений по поводу изопропилового спирта в атмосфере МКС

Российская сторона направила в NASA замечание по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции.



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Об этом РИА сообщил глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Так, сообщил специалист, выброс произошел после пристыковки к МКС американского космического корабля Dragon-2.

По словам Павла Власова, системы очистки воздуха справились со своей задачей и значительно снизили концентрацию изопропилового спирта в атмосфере МКС.

Также Власов указал на то, что российская сторона ждет от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США объяснений случившегося.

Напомним, что космический корабль Dragon-2 разработан компанией SpaceX по заказу NASA.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в случае ЧП на МКС у американских астронавтов есть лишь 15 минут на спасение.

Фото: Роскосмос.

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