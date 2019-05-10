Россия требует от NASA объяснений по поводу изопропилового спирта в атмосфере МКС

Российская сторона направила в NASA замечание по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции.
Об этом РИА сообщил глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Так, сообщил специалист, выброс произошел после пристыковки к МКС американского космического корабля Dragon-2.
По словам Павла Власова, системы очистки воздуха справились со своей задачей и значительно снизили концентрацию изопропилового спирта в атмосфере МКС.
Также Власов указал на то, что российская сторона ждет от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США объяснений случившегося.
Напомним, что космический корабль Dragon-2 разработан компанией SpaceX по заказу NASA.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в случае ЧП на МКС у американских астронавтов есть лишь 15 минут на спасение.
Фото: Роскосмос.
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