YouTube, Facebook и Instagram оказались недоступны в Казахстане

9 мая по все территории Казахстана оказались недоступны популярные социальные сети Facebook и Instagram, а также видеохостинг YouTube. По информации международной неправительственной организации NetBlocks доступ к этим сайтам был заблокирован государственными надзорными органами.
На данный момент в Казахстане работает только WhatsApp и Twitter. Отключение жителей страны от социальных сетей связано с протестными настроениями. Недавно к массовым акциям протеста призывал бывший банкир Мухтар Аблязов, который заочно осужден в Казахстане. Именно в соцсетях он призывал своих единомышленников устраивать акции протеста в День Победы 9 мая.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Киеве расстроились из-за невозможности заблокировать все социальные сети. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив.
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