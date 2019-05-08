Российские космонавты на МКС в честь праздника 9 мая будут отдыхать лишь два дня

Российских космонавтов на Международной космической станции ждут лишь два дня выходных, а не четыре.

Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Подавляющее большинство жителей страны, напомним, будут отдыхать четыре дня. Российские космонавты на МКС же будут отдыхать лишь 9 и 12 мая.

Отметим, что на сегодняшний день на Международной космической станции находятся два гражданина Российской Федерации — Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

Фото: Роскосмос.