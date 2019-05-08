Google выпустит складной смартфон

Корпорация Google, подобно Samsung и ряду других компаний, готовит складной смартфон.
Об этом в интервью американскому изданию CNET рассказал глава мобильного подразделения Pixel Марио Кейроз.
По словам специалиста, в ближайшее время новинки ждать не стоит. Пока, объявил он, компания будет следить за рынком устройств подобного толка.
Над смартфоном с гибким экраном, отметил Кейроз, Google работает уже давно.
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