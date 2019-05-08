Мировые бренды подозревают в манипуляции учеными и результатами их исследований

Многие современные государства сокращают свои вложения в научные исследования. Ученым приходится обращаться за помощью к бизнесу.

Такое сотрудничество настораживает, сообщает научный журнал Journal of Public Health Policy.

Так, например, пишут авторы материала, компания The Coca-Cola Company на сегодняшний день имеет сотни контрактов с учеными Соединенных Штатов Америки и Канады. Примечательно, что компания, сообщает Journal of Public Health Policy, в любой момент может не только запросить подробные результаты текущих исследований, но и свернуть их без объяснения причин.

Авторам материала не удалось обнаружить каких-либо конкретных случаев, когда The Coca-Cola Company пользовалась бы своими громадными возможностями по манипуляции наукой.

Но, указывает Journal of Public Health Policy, человечеству нужно знать, что столь серьезные и богатейшие компании легко могут скрывать негативные результаты исследований и, наоборот, поддерживать полезные для себя работы.