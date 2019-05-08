Мировые бренды подозревают в манипуляции учеными и результатами их исследований

Многие современные государства сокращают свои вложения в научные исследования. Ученым приходится обращаться за помощью к бизнесу.
Такое сотрудничество настораживает, сообщает научный журнал Journal of Public Health Policy.
Так, например, пишут авторы материала, компания The Coca-Cola Company на сегодняшний день имеет сотни контрактов с учеными Соединенных Штатов Америки и Канады. Примечательно, что компания, сообщает Journal of Public Health Policy, в любой момент может не только запросить подробные результаты текущих исследований, но и свернуть их без объяснения причин.
Авторам материала не удалось обнаружить каких-либо конкретных случаев, когда The Coca-Cola Company пользовалась бы своими громадными возможностями по манипуляции наукой.
Но, указывает Journal of Public Health Policy, человечеству нужно знать, что столь серьезные и богатейшие компании легко могут скрывать негативные результаты исследований и, наоборот, поддерживать полезные для себя работы.
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