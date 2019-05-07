Минкомсвязи не одобрило идею обязательной установки российских приложений

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сомневается в целесообразности обязательной предустановки отечественных приложений на все ввозимые в Россию мобильные устройства.



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Соответствующая инициатива была предложена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Как уточняет агентство "РБК", служба захотела обязать всех производителей гаджетов предустанавливать российские приложения в категориях "поиск", "мессенджер", "карты" и "антивирус".

В Минкомсвязи посчитали, что данное предложение помешает развитию конкуренции на рынке приложений. "Рынок приложений для пользовательского оборудования и так конкурентен, поэтому такие методы здесь вряд ли будут эффективными", - сказал представитель ведомства Евгений Новиков.

Он добавил, что концепция ФАС приведет к риску передела рынка в пользу крупных российских игроков. "Есть опасения, что после предлагаемых в нынешнем виде ФАС нововведений многие зарубежные компании просто уйдут с нашего рынка", - заключили в Минкомсвязи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин выступил с инициативой уточнить критерии присвоения кинофильмам возрастных ограничений.

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