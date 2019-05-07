За 100 лет человечество сократило количество видов животных на четверть

Специалисты межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам выяснили, как человечество повлияло на планету Земля за последние сто лет.

Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Так, утверждают ученые, на сегодняшний день под угрозой вымирания находится порядка одного миллиона животных. За последний век, указывают они, количество локальных видов животных на суше сократилось почти на четверть.

Также специалисты выяснили, что сегодня 40% амфибий, 33% кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение. В мировые воды каждый год, объясняют ученые, сбрасывается 300-400 миллионов тонн тяжелых металлов, токсичных осадков и прочих вредных промышленных отходов.

Во многих прибрежных экосистемах, сообщают эксперты, образовались океанический "мертвые зоны". Их общая площадь, указывают специалисты, составляет 245 тысяч квадратных километров. Это больше, сетуют они, чем площадь подавляющего большинства государств современной Европы.