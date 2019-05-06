В ООН заявили об угрожающем влиянии людей на экологию планеты

Воздействие человеческой деятельности на окружающую среду за последние 50 лет из-за двукратного роста численности населения и четырехкратного роста экономики ставит под угрозу вымирания около миллиона биологических видов. К такому выводу пришли специалисты из ООН.



КАК Люди Уничтожают Планету Земля...

Ученые из 50 стран мира подготовили масштабный доклад, основанный на 15 тысячах научных исследований, посвященных влиянию человека на экологию.

Специалисты установили, что с 1980 по 2000 годы были уничтожены 100 миллионов гектаров тропических лесов Южной Америки и Юго-Восточной Азии, а почвы на планете значительно обеднели из-за слишком интенсивного использования и приносят в среднем на 23% меньше урожая, чем раньше.

В это же время площадь городов увеличилась за последние 25 лет в два раза, а загрязнение планеты пластиковым мусором возросло с 1980 года в 10 раз. Последствиями этого стало сокращение на 20% с 1900 года количества видов животных и растений на суше.

В докладе обращают внимание на то, что под угрозой вымирания находятся один из восьми миллионов видов животных и растений. Специалисты предлагают пересмотреть понятие "благосостояния", чтобы включить в него общее качество жизни и долгосрочные последствия деятельности человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что численность населения Земли в 2019 году превысила отметку в 7,7 миллиарда человек. К 2050 году этот показатель возрастет до 9,7 миллиарда.

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