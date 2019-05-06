Астронавты обнаружили болтающийся кабель на внешней стороне корабля Dragon

Специалисты из центра управления полетами в Хьюстоне опасаются, что кабель может помешать кораблю пристыковаться к МКС. Ранее они обнаружили снаружи корабля Dragon оголенный кабель. Астронавты с МКС подтвердили факт неполадки.
Сотрудники центра управления порекомендовали астронавтам провести специальный маневр, чтобы исключить шанс попадания провода в манипулятор. Ракета-носитель с кораблем Dragon была запущена 4 мая. Стыковка корабля с МКС запланирована на 6 мая. Космический корабль должен доставить груз для астронавтов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об очередном переносе запуска ракеты Falcon 9, которая должна вывести на земную орбиту космический корабль Dragon для его стыковки с МКС.
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