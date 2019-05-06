В апреле 2029-го года астероид Апофис пролетит очень близко к Земле

Ровно через десять лет, 15 апреля 2029-го года, астероид Апофис пролетит мимо планеты Земля, едва не задев ее.
Об этом астрономы сообщили на конференции по планетарной обороне IAA Planetary Defense Conference.
По их словам, астероид будет столь же близко к планете, как некоторые из ее спутников — то есть всего-навсего в паре тысяч километров от атмосферы Земли.
Примечательно, что в момент пролета Апофиса мимо земли его можно будет увидеть невооруженным глазом. Все из-за размеров астероида — согласно предоставленной информации, его диаметр составит целых 300 метров.
Изначально, отметим, вероятность столкновения Апофиса с Землей исчислялась вероятностью в 2,7 %.
Дальнейшие изучения астероида, однако, исключили возможность столкновения.
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