WP: в США планируют начать производство мяса "из пробирки"

Ряд американских компаний, которые выращивают искусственное мясо планируют уже в этом году начать массовое производство мяса "из пробирки". Это может стать самым одним из самых главных технологических прорывов за последние 100 лет.
Биологи утверждают, что искусственное мясо ни чем не уступает мясу, выращенному в естественных условиях, поскольку рост волокон будет производиться в лабораторных условиях. Примечательно то, что мясо "из пробирки" будет сразу готово к производству еды.
Намерения производителей подтверждают власти США, которые уже подготавливают нормативно-правовые акты для использования искусственного мяса в пищевой промышленности.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о голландских биологах, которые впервые на планете вырастили искусственное мясо.
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