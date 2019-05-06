WP: в США планируют начать производство мяса "из пробирки"

Ряд американских компаний, которые выращивают искусственное мясо планируют уже в этом году начать массовое производство мяса "из пробирки". Это может стать самым одним из самых главных технологических прорывов за последние 100 лет.



Бифштекс из лаборатории: ученые выращивают мясо в пробирке / Новости от 11.10.2018 11:37

Биологи утверждают, что искусственное мясо ни чем не уступает мясу, выращенному в естественных условиях, поскольку рост волокон будет производиться в лабораторных условиях. Примечательно то, что мясо "из пробирки" будет сразу готово к производству еды.

Намерения производителей подтверждают власти США, которые уже подготавливают нормативно-правовые акты для использования искусственного мяса в пищевой промышленности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о голландских биологах, которые впервые на планете вырастили искусственное мясо.

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