Boeing признала сокрытие проблем с 737 MAX

В американской корпорация The Boeing признали, что еще за год до крушения лайнера 737 MAX в Индонезии знали о сбоях в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки.

Об этом говорится в официальном заявлении одного из крупнейших мировых производителей авиационной техники.

Как сообщают средства массовой информации, после трагедии в Индонезии специалисты компании предоставили лишь частичные объяснения некоторым авиакомпаниям и пилотам.

Когда спустя полгода в Эфиопии рухнуло другое воздушное судно этой же модели, Boeing стала открыто делиться информацией об этой проблеме, указывает The Wall Street Journal.

Фото: flickr.com.