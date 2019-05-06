Boeing признала сокрытие проблем с 737 MAX

В американской корпорация The Boeing признали, что еще за год до крушения лайнера 737 MAX в Индонезии знали о сбоях в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки.
Об этом говорится в официальном заявлении одного из крупнейших мировых производителей авиационной техники.
Как сообщают средства массовой информации, после трагедии в Индонезии специалисты компании предоставили лишь частичные объяснения некоторым авиакомпаниям и пилотам.
Когда спустя полгода в Эфиопии рухнуло другое воздушное судно этой же модели, Boeing стала открыто делиться информацией об этой проблеме, указывает The Wall Street Journal.
Фото: flickr.com.
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