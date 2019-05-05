Россияне используют интернет преимущественно для общения в соцсетях - Росстат

Еще в 2018 году Росстат провел исследование среди россиян, чтобы определить, для каких целей они используют глобальную сеть. Около 62% респондентов заявили, что используют интернет для общения в социальных сетях. Примечательно то, что большинство опрошенных - это молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет.
Около 50% опрошенных рассказали, что используют интернет для ознакомления с новостями, для прочтения статей и самообразования. Около 36% россиян используют глобальную сеть для просмотра фильмов, прослушивания музыки и игр.
Также 35% респондентов отметили, что используют подключение к интернету для осуществления различных финансовых операций.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с ведущим аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным, который пояснил, нужно ли бояться "суверенного интернета" в России.
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