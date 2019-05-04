В США вдоль дорог установят поглощающие автомобильные выбросы колонны

Металлические колонны, которые будут поглощать выбрасываемый автомобилями углекислый газ, установят на улицах крупных американских городов.



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Как уточняет "Российская газета", в ближайшее время планируют поставить порядка 1,2 тысяч таких колонн. Они помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды автомобильными выбросами и улучшат экологию мегаполисов.

Если проект окажется успешным, то через пару лет число таких установок увеличится в 100 раз, уточняют экологи. Технология была разработана специалистами из Ирландии. Колонны имитируют способ, которым деревья поглощают углекислый газ. Кроме того, благодаря данной разработке двуокись углерода может быть повторно использована для других целей, например, для заправки огнетушителей.