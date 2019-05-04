Корабль Dragon с грузом для МКС выведен на орбиту

Ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту многоразовый беспилотный транспортный космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter.
"Dragon уже на пути к Международной космической станции. Стыковка запланирована на утро понедельника", - отмечается в сообщении.
В свою очередь Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уточняет, что стыковка со станцией произойдет 6 мая в 12:30 по московскому времени.
Напомним, что запуск космического корабля был осуществлен с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Первоначально запуск планировался на пятницу, однако позднее был перенесен из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане.
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