Корабль Dragon с грузом для МКС выведен на орбиту

Ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту многоразовый беспилотный транспортный космический корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает компания SpaceX на своей странице в Twitter.



Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС со второго раза / Новости от 08.12.2018 15:49

"Dragon уже на пути к Международной космической станции. Стыковка запланирована на утро понедельника", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства уточняет, что стыковка со станцией произойдет 6 мая в 12:30 по московскому времени.

Напомним, что запуск космического корабля был осуществлен с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал. Первоначально запуск планировался на пятницу, однако позднее был перенесен из-за проблем с электрооборудованием на плавучей платформе в Атлантическом океане.