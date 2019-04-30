В 2030 году атмосфера Плутона полностью исчезнет

Атмосфера Плутона полностью исчезнет к 2030 году. К такому выводу пришла международная группа ученых, которые с помощью наземных телескопов изучали эту карликовую планету с 1988 по 2016 год.



Плутон планета

Почти 30-летнее исследование показало, что в тот момент, когда Плутон находится дальше всего от Солнца, азот в его атмосфере вымерзает. "По нашим прогнозам, к 2030 году атмосфера вокруг всей планеты вымерзнет и исчезнет", - передает телеканал CNN слова исследователей.

Исчезновение атмосферы Плутона приведет к тому, что планета станет отражать больше солнечного света и казаться намного ярче, чем сейчас.

Напомним, что Плутон был открыт американским ученым Клайдом Томбо в 1930 году и считался полноценной девятой планетой Солнечной системы, однако в 2006 году Международный астрономический конгресс объявил его планетой-карликом.