Высота океанских волн постепенно увеличивается

Средние скорости океанского ветра во многих странах мира возросли, что привело к увеличению высоты волн. Такой вывод сделала международная группа ученых, проанализировав данные спутников за последние 33 года.



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Как сообщает научный портал Science, рост показателей особенно заметен в Южном океане, известном своими сильными штормами, способными вызвать наводнение даже на отдаленных тропических островах.

"Скорость 10% самых быстрых ветров там увеличилась на 5 см/сек в год. Высота 10% самых высоких волн выросла в среднем на 1 см в год - рост на 30 см с 1985 года", - поясняют исследователи.

По их словам, чем сильнее будут становиться океанические ветры, чем выше будет высота волн, тем сильнее и разрушительнее станут морские штормы. "Результаты показывают, что потепление Мирового океана, являющееся следствием антропогенного глобального потепления, меняет волновой климат, усиливая волны", - заключают ученые.