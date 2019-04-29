Высота океанских волн постепенно увеличивается

Средние скорости океанского ветра во многих странах мира возросли, что привело к увеличению высоты волн. Такой вывод сделала международная группа ученых, проанализировав данные спутников за последние 33 года.
Как сообщает научный портал Science, рост показателей особенно заметен в Южном океане, известном своими сильными штормами, способными вызвать наводнение даже на отдаленных тропических островах.
"Скорость 10% самых быстрых ветров там увеличилась на 5 см/сек в год. Высота 10% самых высоких волн выросла в среднем на 1 см в год - рост на 30 см с 1985 года", - поясняют исследователи.
По их словам, чем сильнее будут становиться океанические ветры, чем выше будет высота волн, тем сильнее и разрушительнее станут морские штормы. "Результаты показывают, что потепление Мирового океана, являющееся следствием антропогенного глобального потепления, меняет волновой климат, усиливая волны", - заключают ученые.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.