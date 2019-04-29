Экологи заявили об исчезновении крупнейшей колонии пингвинов в мире

Самая крупная колония императорских пингвинов в заливе Халли-Бей в Западной Антарктиде прекратила свое существование.



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Как следует из отчета британского исследователя Питера Фретвелла, опубликованного в журнале AntarcticScience, причиной, по которой пингвины покинули одну из своих самых больших колоний, заключается в глобальном потеплении. Императорские пингвины особенно уязвимы к изменению климата, поскольку они живут и размножаются на морском льду. Из-за теплых океанских течений вода подо льдом нагрелась и ледники стали таять, пояснил эколог.

Разрушение льда в заливе привело к тому, что за последние три года численность популяции резко сократилась. Фретвелл наблюдал за императорскими пингвинами с 2009 года. По его оценке, к началу наблюдений в колонии находилось до 25 тысяч взрослых особей, а в 2016 году - популяция сократилась почти до нуля.