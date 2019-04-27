SpaсeX сообщила об очередном переносе запуска корабля Dragon

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с космодрома на мысе Канаверал перенесен с 30 апреля на 1 мая. Об этом 27 апреля сообщила в twitter компания SpaсeX. Причины изменения даты запуска пока не названы.
Срок запуска ракеты с грузом для Международной космической станции переносится уже второй раз. Ранее старт планировали на 26 апреля, но его пришлось отменить из-за баллистических условий. В компании Илона Маска заявляют, что огневые испытания ракеты завершены.
С 2012 года корабли Dragon 17 раз отправлялись к МКС, один из них не долетел до назначенной цели в результате неисправности ракеты-носителя. Последний запуск Dragon состоялся 5 декабря. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны продовольствия, материалов и приборов для научных исследований. Вернулся на Землю он 14 января, приводнившись в Тихом океане.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что после того, как к МКС 3 марта причалил беспилотник Dragon 2, экипажу станции пришлось надеть противогазы и включить систему очистки воздуха из-за появления резкого запаха спирта.
Источник фото: SpaceX
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