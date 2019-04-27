Ученые из Новосибирска увидели на Венере объекты, похожие на живых существ

Специалисты из Института космических исследований РАН, Института катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета заново изучили панорамные изображения поверхности Венеры, сделанные советскими космическими аппаратами в 1975–1982. Они обнаружили на планете признаки внеземной жизни.
Медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой, которые совсем не похожи на геологические образования, напоминают земных скорпионов и ящериц. По мнению современных исследователей, в то время, когда снимки были получены, ученые не обратили внимания на эти объекты, так как не были готовы к осмыслению такой информации. В то время считалось, что жизнь на Венере невозможна из-за большого количества азота в ее атмосфере.
"Гипотеза российских ученых основана на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны походить на земные, и, следовательно, условия, необходимые им для зарождения и поддержания, могут отличаться от привычных нам", — сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.
По версии сибирских исследователей азот может быть основным компонентом полимеров на Венере.
"Если внеземная жизнь в своих химических основах будет кардинально отличаться от известной нам биохимии, то это даст мощнейший толчок к развитию практически всех разделов естествознания", - считает один из авторов исследования Валерий Снытников.
Источник фото: Фрагмент панорамной съемки Венеры советскими космическими аппаратами
Читайте также
На Венере будет комфортней, чем на Земле: опасные экспедиции
Последние данные об обнаружении внеземных организмов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Призыв Литвы "не признавать" паспорта жителей ЛДНР "Правде.Ру" прокомментировал депутат Госдумы.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.