Ученые из Новосибирска увидели на Венере объекты, похожие на живых существ

Специалисты из Института космических исследований РАН, Института катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета заново изучили панорамные изображения поверхности Венеры, сделанные советскими космическими аппаратами в 1975–1982. Они обнаружили на планете признаки внеземной жизни.



Внеземная Жизнь Существует? Какими Могут Быть Инопланетяне?

Медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой, которые совсем не похожи на геологические образования, напоминают земных скорпионов и ящериц. По мнению современных исследователей, в то время, когда снимки были получены, ученые не обратили внимания на эти объекты, так как не были готовы к осмыслению такой информации. В то время считалось, что жизнь на Венере невозможна из-за большого количества азота в ее атмосфере.

"Гипотеза российских ученых основана на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны походить на земные, и, следовательно, условия, необходимые им для зарождения и поддержания, могут отличаться от привычных нам", — сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета.

По версии сибирских исследователей азот может быть основным компонентом полимеров на Венере.

"Если внеземная жизнь в своих химических основах будет кардинально отличаться от известной нам биохимии, то это даст мощнейший толчок к развитию практически всех разделов естествознания", - считает один из авторов исследования Валерий Снытников.

Источник фото: Фрагмент панорамной съемки Венеры советскими космическими аппаратами

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