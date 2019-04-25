В России создадут беспилотную спасательную капсулу

Российская компания "Энергия-Сервис" приступила к созданию беспилотной спасательной капсулы, которая в автоматизированном режиме способна извлечь человека из воды, согреть, а также самостоятельно доставить его в безопасное место.



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Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Романа Беляева, в настоящее время одна из самых серьезных проблем во время спасательных операций на воде заключается в том, что пострадавший не может забраться в спасательное средство в условиях сильного физического истощения и в условиях волнения воды.

"Суть нашего проекта заключается в создании такого плавсредства, при контакте с которым извлечение человека из воды осуществлялось бы с помощью автоматической системы механизма газонаполнения", - сказал глава компании.

Он добавил, что капсула позволит существенно снизить риски поисково-спасательных операций, а также уменьшить число погибших.