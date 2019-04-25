Российский ученый назвала открытый вид насекомого в честь своего отца

Российские ученые из Института леса имени В. Н. Сукачева в составе международной группы исследователей обнаружили новый вид-двойник моли-пестрянки, попавшей в Россию из Японии. Ведущий сотрудник исследовательской группы Наталья Кириченко назвала открытый вид насекомого в честь своего отца Ивана.
Как сообщает журнал PLOS One, получившие название Phyllonorycter ivani насекомое наносит вред окружающей среде, поскольку гусеницы этого вида оставляют повреждения на листьях, выедая их изнутри. Деревья с поврежденными листьями сбрасывают листву раньше, что создает негативные последствия.
По словам Натальи Кириченко, она решила назвать новый вид моли-пестрянки в честь отца, потому что он всегда поддерживал ее интерес к энтомологии. Международная команда ученых с участием Кириченко за последние пять лет обнаружила пять новых видов насекомых в Сибири, Японии и Китае.
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