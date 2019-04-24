Ученые определили причины быстрого таяния российского заполярья

Результаты нескольких экспедиций российских ученых в Северный Ледовитый океан и данные спутников позволили установить, почему льды в российской части Арктики тают значительно быстрее, чем в американской.



Ученые обнаружили новую причину таяния ледников...

Итоги исследований изложены в обобщающей публикации в научном журнале Atmosphere.

Основной причиной неравномерного уменьшения ледяной массы являются особенности циркуляции воздуха. Теплый ветер с материка нагревает российскую арктическую зону и ускоряет процесс таяния.

Экспедиции российских научных судов, проведенные в 2003–2015 годах, показали, что лед в море Лаптевых отступает на север, а многолетние ледовые пласты сменяются сезонными, которые намного хуже сопротивляются действию тепла.

"Помимо того, что площадь льдов сокращается, последние 30 лет падает доля многолетнего льда. Он толще и имеет другую структуру по сравнению с однолетним. Летом он частично тает, из него вытекает вода и уносит растворенные соли. В итоге в многолетних льдах появляются заполненные воздухом поры. Толстый пористый лед лучше изолирует океан от тепла и препятствует нагреву", — приводит РИА Новости слова одного из авторов статьи Елены Хавиной.