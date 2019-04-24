Ученые определили причины быстрого таяния российского заполярья

Результаты нескольких экспедиций российских ученых в Северный Ледовитый океан и данные спутников позволили установить, почему льды в российской части Арктики тают значительно быстрее, чем в американской.
Итоги исследований изложены в обобщающей публикации в научном журнале Atmosphere.
Основной причиной неравномерного уменьшения ледяной массы являются особенности циркуляции воздуха. Теплый ветер с материка нагревает российскую арктическую зону и ускоряет процесс таяния.
Экспедиции российских научных судов, проведенные в 2003–2015 годах, показали, что лед в море Лаптевых отступает на север, а многолетние ледовые пласты сменяются сезонными, которые намного хуже сопротивляются действию тепла.
"Помимо того, что площадь льдов сокращается, последние 30 лет падает доля многолетнего льда. Он толще и имеет другую структуру по сравнению с однолетним. Летом он частично тает, из него вытекает вода и уносит растворенные соли. В итоге в многолетних льдах появляются заполненные воздухом поры. Толстый пористый лед лучше изолирует океан от тепла и препятствует нагреву", — приводит РИА Новости слова одного из авторов статьи Елены Хавиной.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".