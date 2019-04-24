С 1 июня звонки с российских таксофонов станут бесплатными

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил о переводе всех таксофонов компании на бесплатный тариф. С 1 июня текущего года звони с российских таксофонов на фиксированные телефоны по всей территории РФ станут бесплатными.



В маленьких городах и деревнях WiFi и звонки из таксофонов могут стать бесплатными / Новости от 29.01.2019 16:42

Глава "Ростелекома" отметил, что в основном таксофоны находятся в небольших и отдаленных населенных пунктах, где наблюдается низкий уровень покрытия сотовой сети, поэтому местные жители смогут использовать установленные таксофоны для качественного общения.

Осеевский даже привел статистику, согласно которой абонентский трафик таксофонов возрастал в несколько раз, когда "Ростелеком" отменял плату за местные звонки и за звонки внутри субъекта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Министерство связи России решило отказаться от установки таксофонов из-за их дороговизны. "Проще каждому россиянину подарить iPhone", - считают в ведомстве.

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