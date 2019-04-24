С 1 июня звонки с российских таксофонов станут бесплатными

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил о переводе всех таксофонов компании на бесплатный тариф. С 1 июня текущего года звони с российских таксофонов на фиксированные телефоны по всей территории РФ станут бесплатными.
Глава "Ростелекома" отметил, что в основном таксофоны находятся в небольших и отдаленных населенных пунктах, где наблюдается низкий уровень покрытия сотовой сети, поэтому местные жители смогут использовать установленные таксофоны для качественного общения.
Осеевский даже привел статистику, согласно которой абонентский трафик таксофонов возрастал в несколько раз, когда "Ростелеком" отменял плату за местные звонки и за звонки внутри субъекта.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Министерство связи России решило отказаться от установки таксофонов из-за их дороговизны. "Проще каждому россиянину подарить iPhone", - считают в ведомстве.
Читайте также:
Россия откажется от таксофонов: iPhone дешевле
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Что имел в виду Зеленский, говоря о "мощной информационной войне" для перезагрузки Минского процесса? Какие первоочередные проблемы он должен решать? Улучшит ли он отношения с Россией? На эти и другие вопросы ответил эксперт в интервью "Правде.Ру".