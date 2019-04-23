Почему "Суперджеты" летают в два раза меньше "Боингов" и "Эйрбасов"

По статистике Росавиации российские самолеты SSJ100 налетали за прошедший год почти в два раза меньше своих зарубежных аналогов.



От Sukhoi Superjet 100 отказываются в Европе. Не опасно ли на нем летать россиянам? / Новости от 18.02.2019 21:50

Если Boeing 737-800 и Airbus 320 за 2018 год летали в среднем по 11 часов в сутки, то среднесуточный налет SSJ100 составляет 3,6 часов. Более того, даже Embraer E-170, который максимально приближен к SSJ100 и имеет 78 посадочных мест, в среднем за 2018 налетал по 6 часов в сутки.

О том, почему сложилась такая ситуация и как ее можно исправить "Правде.Ру" рассказал главный редактор Avia. ru Роман Гусаров:

— Честно говоря, не вижу в этой информации ничего нового для нас. Налет Superjet как был в первые годы, так стабильно и держится, не ухудшается как минимум.

Другой вопрос, что он действительно существенно уступает до сих пор налету иностранных воздушных судов. И здесь есть несколько причин.

Одна причина, на мой взгляд, вполне объективная. Дело в том, что самолет этого класса — это маленький магистральный самолет. Ему тяжело конкурировать с самолетами большой вместимости. И когда у авиакомпании продается много билетов, ей выгоднее поставить на рейс самолет большого размера, перевести больше пассажиров, заработать больше денег. Особенно в летний сезон. Маленькие держат в резерве. В зимний период, когда падает спрос на авиабилеты, более интенсивно летают те же Superjet. Как раз продается примерно столько билетов, чтобы заполнить самолет. И большой самолет невыгодно гонять полупустым.

Надо понимать, что вообще спрос и рынки для таких самолетов в мире очень маленькие. Достаточно указать, что спрос на самолеты Superjet в мире составляет 60-70 самолетов в год. Всего в мире. По сути, мы сейчас удовлетворяем половину мирового спроса на самолет данного класса. А самолеты большой вместимости, в 1,5 раза больше, в 2 раза больше, продаются в год порядка 1200-1400 штук. Понимаете, какая разница в спросе?

Авиакомпании предпочитают летать именно на этих самолетах. К сожалению, это был изначальный, на мой взгляд, промах идеологов проекта, когда они выбрали самолет именно такой размерности — самой неудачной, самой невостребованной рыночной ниши. К сожалению, а может быть и "благодаря" нашим на тот момент заокеанским консультантам.

И второй момент. Здесь явно просматривается недоработка самого разработчика. Просто в течение минувших с 2011-го лет, когда самолет начал поступать в авиакомпании, очень слабо и практически не развивалась система его технического обслуживания. И на сегодняшний день она просто не успевает за производством. Самолетов становится все больше, а количество ремонтных баз не растет, мощности их не растут.

И поэтому сегодня зачастую бывает, что каждый второй Superjet, который у нас в стране летает, просто ждет очереди на осуществление планового технического ремонта. Не потому, что сломалось что-то, а потому что в авиации есть четко прописанные сроки, через которые он должен проходить техническое обслуживание.

И, соответственно, если техцентры заняты, особенно в пик сезона, конечно, он стоит, отдают предпочтение самолетам большей вместимости, потому что на них можно больше пассажиров перевести.

Надо отдать должное руководству гражданских самолетов Sukhoi. В прошлом году разработана целая программа. О ней много говорилось, много писалось. Огромные деньги инвестируются сейчас в развитие системы технического обслуживания, в создание новых техцентров, в расширение складов. Этот процесс не очень быстрый.

Я думаю, в течение года это должно исправить несколько ситуацию. Мы вправе ожидать, что где-то с 2020 года все-таки простой Superjet в ожидании ремонта значительно сократится и налет повысится.

Кстати, еще один момент. В прошлом году была история с отсутствием подменных двигателей. И, кстати, это произошло по вине наших французских партнеров, которые просто не обеспечили производство нужного количества двигателей для самолетов. Даже дошло до того, что пришлось с конвейера с новых самолетов снять двигатели и передать их в качестве подменных в эксплуатацию. От французских партнеров не поступала та часть изделий, за которые они ответственны. Есть такие моменты. Можно было их, наверное, предугадать и избежать. Но, к сожалению, что вышло, то вышло.

Но говорить о том, что Superjet плохой и поэтому такой плохой налет… Я думаю, что этот мотив на самом последнем месте из всего, что я перечислил. Не летает не потому, что плохой, а просто потому, что не имеет такой востребованности, как у больших самолетов, нет возможности оперативно технически обслуживать.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о налете SSJ100 российских авиалиний.

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