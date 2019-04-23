Пароли из цифровых комбинаций были признаны самыми небезопасными

Пароли из цифровых комбинаций были признаны наиболее небезопасными способами защиты персональных данных. К такому выводу пришли специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании.



В Facebook признались в хранении миллионов незашифрованных паролей от Instagram / Новости от 19.04.2019 05:54

По словам экспертов, они проанализировали публичные данные и пришли к выводу, что самой ненадежной комбинацией является обычный набор цифр "123456", используемый 24 миллионами британцев. Второе место заняла комбинация "123456789", которой пользуется более 7,7 миллиона жителей страны. Третье место досталось паролю "qwerty" - 3,8 миллиона. Четвертое и пятое место разделили между собой "password" и "1111111" - 3,1 миллиона.

"Использование трудно угадываемых паролей - это правильный первый шаг, и мы рекомендуем объединить три случайных, но запоминающихся слова", - советуют британские специалисты.