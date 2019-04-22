Из-за глобального потепления на Аляске погибло пять человек

Из-за рекордного потепления на Аляске погибло уже пять человек. Они провалились под лед из-за его интенсивного таяния. Метеорологи сообщают, что в марте температура на Аляске ни разу не опустилась ниже нуля по Цельсию.
В Центре исследований климата Аляски узнали причину аномальной жары. По мнению ученых, аномальная температура на полуострове возникла из-за исчезновения льда в Чукотском и Беринговом морях.
Аномально высокая температура привела к таянию ледяных переправ — единственных дорог для некоторых поселений Аляски. В результате таяния, льды стали более тонкими и слабыми, поэтому они более не пригодны для движения автомобилей. Местными властями уже было зарегистрировано пять летальных исходов при обрушении автомобилей под лед.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с директором "Гидрометцентра России" Романом Вильфандом. Он рассказал каким будет лето 2019 года в России.
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